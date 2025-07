Ladrão tenta assaltar família com arma de brinquedo e é preso na Barra da Tijuca

Um bandido foi preso pelos agentes do Segurança Presente, no último sábado (12), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do assalto, quando as vítimas caminham por uma calçada, na avenida Olegário Maciel. Entre elas, estão dois bebês em um carrinho.

O criminoso se aproxima, e com a arma anuncia o assalto. Após perceber que o objeto era um simulacro de pistola, o homem, vítima do crime, reage e imobiliza o criminoso. Durante a ação, algumas pessoas que passavam pelo local ainda lincharam o bandido e outras tentaram defender.

Os agentes do Barra Presente foram acionados e levaram o bandido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde foi atendido e encaminhado a 16ª DP. Com ele, foi apreendido um simulacro de pistola, uma moto e um celular. Ao chegar na delegacia, a vítima agradeceu o apoio da Polícia Militar.

