Lançamento do livro 'Esculturas Mobiliárias' no Rio destaca arte sustentável do designer Hugo França

Exposição na FGV Arte explora esculturas de resíduos florestais da Mata Atlântica

RJ no Ar|Do R7

O designer Hugo França lançou seu livro "Esculturas Mobiliárias" na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. A publicação, com selo FGV Arte, é dedicada exclusivamente ao seu trabalho. Após o lançamento, teve início a exposição "Natureza, Escultura e Sustentabilidade", a primeira mostra individual na Fundação. A exposição, disponível por dois meses, exibe 33 peças interativas de resíduos florestais, permitindo aos visitantes tocar e interagir com a arte. Hugo destaca seu processo criativo, transformando natureza morta em obras únicas, e convida o público a usufruir da experiência sensorial proporcionada pelas peças.

