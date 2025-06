Livro lançado no Rio celebra 65 anos de Brasília como símbolo de história e democracia

O lançamento do livro "Brasília, a arte da democracia" no Rio de Janeiro marcou os 65 anos da capital federal, reunindo artistas e historiadores na Fundação Getúlio Vargas.

O evento contou com a presença do ministro Gilmar Mendes e foi organizado pelo crítico de arte Paulo Reckenhoff. A obra, com mais de 100 imagens, destaca aspectos históricos e políticos de Brasília e homenageia personalidades como Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer.

