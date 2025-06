Loja de departamentos é saqueada durante incêndio em Duque de Caxias

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de departamentos no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro . O incidente começou por volta das 15h, e mesmo com as fortes chamas, dezenas de pessoas invadiram o local para saquear alimentos e eletrodomésticos.

Bombeiros dos batalhões de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo combateram o fogo. Duas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro durante o tumulto e foram atendidas no local.

O policiamento foi reforçado, com a presença de PMs do batalhão de Caxias, policiais da Recom e guardas municipais, que utilizaram bombas de gás lacrimogênio e efeito moral para dispersar a multidão e garantir a segurança dos bombeiros durante o trabalho de rescaldo.

