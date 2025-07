Macaé se prepara para aumento expressivo de vagas de emprego na área de óleo e gás

O município de Macaé, na região norte do Rio de Janeiro , se prepara para um aumento expressivo de vagas de emprego na área de óleo e gás. O prefeito Welberth Rezende, durante visita à sede da RECORD, discutiu a retomada econômica do município após a crise em 2015. Ele destacou o investimento de 123 bilhões de reais da Petrobras no PROMAR e o projeto de 9 bilhões de dólares da norueguesa Equinor, que irá gerar 50 mil empregos.

Além disso, Welberth Rezende mencionou esforços na diversificação econômica, posicionando Macaé como capital do saber e do turismo, e melhorias na infraestrutura, como o novo aeroporto. Em segurança pública, uma parceria com as polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal visa reduzir a violência, tornando Macaé uma cidade mais segura.

