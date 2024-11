Mãe de modelo que levou golpe do 'novo número' perde R$ 125 mil no Rio

As polícias civis do Rio de Janeiro e de Goiás fizeram uma operação para desarticular uma quadrilha que praticava o golpe do "novo número", uma das vítimas dos criminosos foi a mãe da modelo Carol Trentini . A idosa teve um prejuízo de R$ 125 mil. Segundo a polícia, o golpe consiste no bandido entrar em contato com os familiares alegando ser a vítima. Em seguida, pede dinheiro a eles.

Felipe Marques, de 29 anos, foi preso em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo o delegado do caso, ele era o responsável por obter os dados da vítima.

Ao todo, os agentes cumpriram quase 100 mandados de busca e apreensão e de prisão em Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás. Entre os integrantes da quadrilha, estão ex-presidiários que já aplicavam golpes semelhantes de dentro da cadeia. Em apenas um ano, o grupo movimentou cerca de R$ 7 milhões.