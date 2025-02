Mãe e padrasto são presos por morte de criança de 4 anos em Nova Iguaçu (RJ)

Mãe e padrasto foram presos pela morte do menino Nathan Miguel Ribeiro Santos, de 4 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Jonatas Silva Monteiro, de 27 anos, é suspeito de espancar a criança, enquanto Tiffany Ribeiro e Silva, de 21, seria conivente com as agressões. O casal alegou que os ferimentos no menino haviam sido causados por uma queda da cama, mas essa versão foi desmentida pelas investigações. A polícia descobriu que Nathan sofria maus-tratos frequentes.