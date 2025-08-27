Mãe entrega filho para polícia após assalto em padaria no RJ

Um adolescente invadiu uma padaria no bairro Porto Marinho, em Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro , rendendo uma funcionária e exigindo dinheiro. A ação foi captada por três câmeras de segurança, mostrando o jovem cometendo o crime por volta das 5h34 da última terça-feira (26). A mãe do adolescente reconheceu o filho nas imagens e decidiu levá-lo à delegacia, onde o registro foi feito na 122ª DP. A polícia investigou a residência do menor, mas os objetos subtraídos não foram encontrados.



