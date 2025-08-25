Mais de 150 menores são apreendidos nas praias do Rio em fim de semana de sol

Durante o fim de semana, a Polícia Militar do Rio de Janeiro conduziu mais de 150 indivíduos às delegacias, a maioria menores de idade envolvidos em furtos e vandalismos. As ações ocorreram principalmente em áreas movimentadas como praias da Zona Sul, devido ao aumento de frequentadores por conta do clima mais quente.

Em Botafogo, três foram detidos em posse de 16 celulares, enquanto no Recreio dos Bandeirantes, dois jovens com histórico de furtos foram encontrados consumindo substâncias ilícitas durante uma transmissão ao vivo.

