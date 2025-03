Mais de 20 mil turistas devem passar pelo píer Mauá, no centro do Rio, durante o feriadão Nove cruzeiros devem atracar, sendo que cinco já chegaram no último fim de semana. Durante o mês de março o terminal deve receber cerca de 60 mil turistas

RJ no Ar|Do R7 03/03/2025 - 14h12 (Atualizado em 03/03/2025 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share