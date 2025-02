Manifestantes queimam pneus em rodovia após morte de entregador em Caxias (RJ)

Manifestantes queimaram pneus na rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , após a morte do entregador Cauã Francisco Alves da Cruz, de 19 anos, nesta segunda-feira (27). Houve registros de ônibus usados como barricadas no bairro de Imbariê, e trens do ramal Saracuruna chegaram a ficar suspensos.

Ele foi baleado quando fazia uma entrega na comunidade do Rasta e estava internado em estado gravíssimo no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. A família afirma que policiais militares foram os autores dos disparos. Os agentes prestaram depoimento e tiveram as armas apreendidas. O caso foi registrado na delegacia de Campos Elíseos, a 60 DP.