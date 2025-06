Maratona do Rio 2025 atrai 60 mil participantes de todo o mundo. A maioria dos atletas é mulher

A Maratona do Rio 2025 acontece no Aterro do Flamengo, reunindo cerca de 60 mil inscritos. Entre eles, crianças, idosos e famílias.

Com 52% dos participantes sendo mulheres, o evento reflete a crescente presença feminina no esporte.

A competição exibe provas de diferentes distâncias: 10 km hoje, meia maratona amanhã, e a principal de 42 km no domingo.

O público acompanha motivado, com muitos espectadores presentes para apoiar os corredores de diversas partes do Brasil e do mundo.

