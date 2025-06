Marinha do Brasil comemora seu dia com show de luzes no Rio

O Corpo de Fuzileiros Navais realizou uma apresentação musical na Fortaleza de São José, no centro do Rio, em comemoração ao Dia da Marinha do Brasil.

O evento, que contou com cerca de 200 músicos das bandas marcial e sinfônica, trouxe clássicos nacionais e internacionais, relembrando a participação da Marinha do Brasil em operações de paz, ações humanitárias e homenageando os homens e mulheres que fizeram parte dessa história.

Surpresas, como a apresentação de tropas e veículos especiais, arrancaram aplausos do público.