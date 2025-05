MC Poze do Rodo é preso no Rio de Janeiro por apologia ao crime e associação para o tráfico

MC Poze do Rodo foi preso em sua residência, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro , por apologia ao crime e associação para o tráfico. Ao chegar à Cidade da Polícia, ele preferiu não fazer declarações de defesa.

Durante a operação, a polícia apreendeu seu carro, uma BMW X6, e várias joias. O advogado de MC Poze chegou à delegacia, mas decidiu não comentar o caso até acompanhar o depoimento de seu cliente.

