Menino de 5 anos morre após ser baleado durante troca de tiros entre criminosos em Nova Iguaçu

O menino Enzo Gabriel, de 5 anos, teve morte cerebral confirmada após ser atingido por três tiros enquanto brincava na rua Gama, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro . O episódio ocorreu quando um criminoso disparou contra um rival. A criança chegou ao Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo e não resistiu. O alvo do ataque também foi ferido e recebeu alta hospitalar. Investigadores da Polícia Civil buscam identificar o autor dos disparos e analisam imagens de câmeras de segurança.



