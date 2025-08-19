Logo R7.com
Menino de 5 anos morre após ser baleado durante troca de tiros entre criminosos em Nova Iguaçu

Enzo Gabriel foi atingido por três tiros enquanto brincava na rua Gama; bandido alvo do ataque também foi ferido e recebeu alta hospitalar

RJ no Ar|Do R7

O menino Enzo Gabriel, de 5 anos, teve morte cerebral confirmada após ser atingido por três tiros enquanto brincava na rua Gama, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu quando um criminoso disparou contra um rival. A criança chegou ao Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo e não resistiu. O alvo do ataque também foi ferido e recebeu alta hospitalar. Investigadores da Polícia Civil buscam identificar o autor dos disparos e analisam imagens de câmeras de segurança.

