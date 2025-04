Metrô no Rio de Janeiro fica mais caro neste sábado Tarifa do metrô no Rio passa de R$ 7,50 para R$ 7,90; tarifa social de R$ 5,00 é mantida.

RJ no Ar|Do R7 11/04/2025 - 08h10 (Atualizado em 11/04/2025 - 08h10 ) twitter

