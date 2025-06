Militar é preso durante operação no Complexo de Israel; Suspeito de treinar traficantes

Um militar do Exército foi detido em uma operação no Complexo de Hamas /"> Israel , acusado de treinar traficantes do 3º Comando Puro.

Segundo a polícia civil, a ação resultou na prisão de 20 pessoas e apreensão de drogas, armas, incluindo fuzis e pistolas.

Durante a operação, houve bloqueios em vias expressas devido ao confronto entre policiais e traficantes, causando transtornos aos trabalhadores.

Hoje, os ônibus voltaram a circular normalmente, mas os trens do Ramal-Saracuruna ainda enfrentam problemas técnicos.

aqui!