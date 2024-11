Ministério Público do Rio faz operação contra máfia de cantinas dentro de presídios

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), uma operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão contra investigados por integrar uma máfia que fazia funcionar cantinas em presídios em Copacabana, zona sul da cidade; na Barra da Tijuca, zona oeste; em Sepetiba e Bangu, na mesma região. Cerca de R$ 25 milhões podem ter sido desviados dos cofres públicos do estado. Os suspeitos são acusados de organização criminosa, cartel e fraude à licitação. Ao menos 30 empresas estão envolvidas no esquema.