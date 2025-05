Mobilização nacional para vacinação de trabalhadores da indústria também acontece no Rio de Janeiro

O Ministério da Saúde e o SESI realizam uma mobilização nacional para vacinar trabalhadores da indústria contra a gripe, com meta de aplicar 1 milhão de doses em 25 estados. No Rio de Janeiro , a ação ocorre na Rua Bela, em São Cristóvão, até meio-dia.

Além das vacinas contra a gripe, serão oferecidas doses de tríplice viral, febre amarela, difteria, tétano e hepatite B. As 1.500 doses disponíveis são gratuitas mediante apresentação de documentos pessoais.

Uma cerimônia com a participação do Ministério da Saúde e trabalhadores de uma indústria gráfica está prevista, reforçando a importância da imunização para reduzir faltas no trabalho.

