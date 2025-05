Moradores de Duque de Caxias vivem rotina de medo com assaltos constantes

Na Rua Henrique Dias, em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, município do Rio de Janeiro , moradores convivem com assaltos diários. Criminosos agem antes do amanhecer, mirando trabalhadores.

Fabiana escapou por pouco de se tornar vítima, quando seu primo foi assaltado ao sair para o trabalho. Lucas, que conquistou seu primeiro emprego há oito meses, já foi assaltado três vezes e relata a falta de policiamento. "Infelizmente, nosso bairro está acabado", desabafa.

As câmeras de segurança registram a insegurança crescente, e a rua é conhecida como "Rua do Medo".

