Moradores de Realengo enfrentam falta de água há mais de 15 dias

Moradores da Rua Vicência, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro , relatam a falta de água por mais de 15 dias. Dona Maria Tereza e outros residentes enfrentam dificuldades para realizar tarefas diárias, como lavar roupa e tomar banho. A situação afeta também Márcia Gomes, confeiteira, que precisou cancelar encomendas devido à ausência de água, comprometendo sua renda. A empresa responsável pelo abastecimento, Rio Mais Saneamento, informa estar investigando o problema e enviando caminhões pipa aos solicitantes, mas os moradores relatam dificuldades com esse auxílio, especialmente pela necessidade de levar a água até suas casas sem auxílio especializado.



