Moradores de Realengo enfrentam falta de água há mais de 15 dias
Concessionária Rio Mais Saneamento busca solução para problemas no abastecimento
Moradores da Rua Vicência, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, relatam a falta de água por mais de 15 dias. Dona Maria Tereza e outros residentes enfrentam dificuldades para realizar tarefas diárias, como lavar roupa e tomar banho. A situação afeta também Márcia Gomes, confeiteira, que precisou cancelar encomendas devido à ausência de água, comprometendo sua renda. A empresa responsável pelo abastecimento, Rio Mais Saneamento, informa estar investigando o problema e enviando caminhões pipa aos solicitantes, mas os moradores relatam dificuldades com esse auxílio, especialmente pela necessidade de levar a água até suas casas sem auxílio especializado.
