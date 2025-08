Moradores do morro do Fubá vivem mais uma noite de guerra entre traficantes rivais

Moradores do morro do Fubá, em Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro , enfrentaram tiroteios intensos entre traficantes de facções rivais, durante a noite de segunda-feira (4). A disputa pelo território ocorre há semanas e tem gerado confrontos armados frequentes na região. Até o momento, não há informações sobre feridos. Procurada, a Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre o caso, mas equipes deixaram o 9º e o 18º batalhões em direção ao local para uma operação.



