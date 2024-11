Moradores do morro do Salgueiro protestam após morte de jovem em blitz da PM, no Rio

Moradores do morro do Salgueiro fecharam as principais vias da Tijuca, na zona norte do Rio , nesta segunda-feira (18), após um jovem que estava na garupa de uma moto morrer baleado por policiais militares.

Os manifestantes queimaram pneus e objetos. Um ônibus foi atravessado na rua Conde de Bonfim. PMs usaram bombas de efeito moral para conter a multidão.

João Jorge Ribeiro do Nascimento, de 18 anos, foi atingido por três tiros ao furar uma blitz da PM, na noite do último domingo (17). Segundo a corporação, ele e o piloto estavam sem capacetes em uma moto sem placa. Com a dupla, os agentes afirmam ter encontrado uma arma de brinquedo.

Já a família do rapaz diz que o simulacro foi plantado na cena do crime. O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).