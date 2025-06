Morre Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal

O músico Birajara Félix do Nascimento, conhecido como Bira Presidente, morreu aos 88 anos neste fim de semana, deixando um legado imensurável na música brasileira. Fundador do bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, Bira influenciou gerações com seu talento e paixão pelo samba.

O velório ocorrerá no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, onde amigos, familiares e admiradores prestarão suas últimas homenagens. A prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias em sua memória.

Bira Presidente não apenas marcou o ritmo do samba; ele foi um pilar da cultura popular brasileira. Sua atuação como percussionista, cantor e compositor transformou o cenário musical, e sua presença seguirá ecoando nas rodas de samba pelo país.

aqui!