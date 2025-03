Morre mulher espancada pelo marido na frente do filho no Rio; suspeito é procurado pela polícia

A polícia busca informações sobre o paradeiro do homem que matou a esposa no Rio de Janeiro. Iuri Ilberaldo Silva, de 29 anos, teve a prisão preventiva decretada após espancar a Erika Pereira , na frente do filho de apenas 4 anos, durante um ataque de ciúmes, dentro de casa na Vila Aliança, zona oeste do Rio de Janeiro.

Erika chegou a ficar internada quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima será sepultado no cemitério de Ricardo de Albuquerque, na zona norte da cidade, na tarde desta quarta-feira (19).

Segundo a família de Erika, o casal tinha um relacionamento marcado por idas e vindas e um histórico de agressões.

