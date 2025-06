Morro do Juramento vive mais uma noite de intenso tiroteio entre traficantes rivais Confrontos seguem entre criminosos do Terceiro Comando Puro e do Comando Vermelho pelo controle da comunidade

RJ no Ar|Do R7 25/06/2025 - 07h50 (Atualizado em 25/06/2025 - 07h50 ) twitter

