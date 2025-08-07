Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
RJ no Ar

Motociclista cai da Linha Vermelha após acidente com carro na zona norte do Rio

Vítima foi arremessada para fora da pista, caindo na baía; equipes fazem buscas pelo motoqueiro

RJ no Ar|Do R7

Um acidente na Linha Vermelha, perto do aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, envolveu um carro e uma moto, na manhã desta quinta-feira (7). O Corpo de Bombeiros resgatou uma vítima em uma maca, encaminhando-a para uma ambulância. O motociclista foi arremessado para fora da pista, caindo na baía. A via chegou a ser interditada temporariamente nos dois sentidos. No momento, uma faixa no sentido Centro segue ocupada. O trânsito no local está lento devido à ocorrência. As equipes fazem buscas pelo motoqueiro que ainda não foi localizado.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • acidente-de-transito
  • rio-de-janeiro-cidade
  • Bombeiros
  • Linha Vermelha
  • Motociclista

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.