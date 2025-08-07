Motociclista cai da Linha Vermelha após acidente com carro na zona norte do Rio

Um acidente na Linha Vermelha, perto do aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro , envolveu um carro e uma moto, na manhã desta quinta-feira (7). O Corpo de Bombeiros resgatou uma vítima em uma maca, encaminhando-a para uma ambulância. O motociclista foi arremessado para fora da pista, caindo na baía. A via chegou a ser interditada temporariamente nos dois sentidos. No momento, uma faixa no sentido Centro segue ocupada. O trânsito no local está lento devido à ocorrência. As equipes fazem buscas pelo motoqueiro que ainda não foi localizado.



