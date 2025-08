Motociclista morre após ser atingido por linha chilena na Baixada Fluminense

Um homem identificado como Jorge Luiz Marciano, de 38 anos, morreu após ser atingido por uma linha chilena enquanto pilotava sua motocicleta na Via Light, no último domingo (3). Ele retornava de uma confraternização esportiva com a esposa quando ocorreu o acidente, no limite entre Mesquita e Nilópolis, na Baixada Fluminense . A mulher não se feriu. Um segundo motociclista amigo também foi atingido e recebeu atendimento médico. A perícia da Polícia Civil investiga a origem da linha que causou o acidente.



