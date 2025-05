Motorista de aplicativo é morto a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Cláudio Maciel Pereira, um motorista de aplicativo de 47 anos, foi morto a tiros em Duque de Caxias, enquanto transportava uma mulher e suas duas filhas.

O ataque ocorreu às 14h na Rua Fernando Ferrari, quando dois criminosos em uma moto atiraram mais de 15 vezes contra o veículo.

As passageiras, incluindo uma menina de 9 anos e um bebê de um mês, escaparam ilesas.

Cláudio era muito querido no bairro e não tinha inimigos.

Havia recentemente se curado de um câncer, vivendo uma fase feliz de sua vida. A Delegacia de Homicídios investiga a possibilidade de confusão com um miliciano, devido à guerra entre traficantes e paramilitares na região.

A empresa de transporte por aplicativo lamentou o ocorrido e se colocou à disposição para colaborar com as investigações.