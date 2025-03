Motorista de app sem habilitação atropela 10 pessoas no RJ

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante por atropelar dez pessoas após uma discussão num bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , na noite da última sexta-feira (21). Segundo as investigações, Caio Henrique da Silva de Santana não era habilitado e usava os documentos do irmão.

Câmeras de segurança registraram a ação e o início do tumulto. No vídeo, é possível ver que, momentos antes, um casal de passageiros desembarca do veículo. Na delegacia, a dupla contou que fazia uma viagem para Queimados, no entanto, o condutor ficou agressivo durante o percurso.