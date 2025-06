Motorista de caminhão é baleado durante tentativa de assalto em Acari, zona norte do Rio

Um motorista de caminhão do Rio Grande do Sul, Luiz Aldemir Terres Arruda, foi baleado durante uma tentativa de assalto em Acari, zona norte do Rio de Janeiro . O episódio aconteceu na avenida Pastor Martin Luther King Júnior enquanto ele transportava uvas para o Seasa.

Sua esposa, que estava no veículo, não sofreu ferimentos, mas ficou abalada e precisou prestar depoimento na delegacia. As vítimas haviam aceitado a ajuda de um homem supostamente envolvido no crime. Após o confronto com a polícia, um dos assaltantes foi preso, e o caminhão e a carga foram recuperados. O motorista, atingido no maxilar, não corre risco de morte.

