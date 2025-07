Motorista de ônibus agride com barra de ferro passageiros que embarcaram pela porta traseira no Rio

Um motorista de ônibus da Viação Alpha deixou o volante e usou uma barra de ferro contra passageiros que embarcaram pela porta traseira, sem pagar a passagem, na Avenida Presidente Vargas, região central do Rio de Janeiro . O motorista usava uma máscara para cobrir parte do rosto. O conflito se intensificou quando ele atingiu um homem e discutiu com um casal próximo à roleta. O Rio Ônibus informou que medidas cabíveis serão tomadas contra o motorista.

