Motorista de van é baleado durante tiroteio no morro do Juramento, na zona norte do Rio

Um motorista de van foi atingido por estilhaços de bala nas proximidades do morro do Juramento, na zona norte do Rio , na noite desta quinta-feira (13). Adriano Marques passava por uma das vias principais da região no momento dos disparos. Ele teve ferimentos leves. Segundo relatos, um intenso confronto ocorreu quando traficantes rivais disputavam o controle da comunidade. Na manhã desta sexta-feira (14), policiais militares reforçaram o patrulhamento na localidade.