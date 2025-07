Motorista morre após caminhão cair de viaduto em Petrópolis

Um acidente ocorreu em Duarte da Silveira, em Petrópolis, no Rio de Janeiro , onde um caminhão que transportava latinhas de cerveja caiu de um viaduto. O impacto resultou na morte do motorista. A rodovia Washington Luis foi parcialmente interditada no quilômetro 80. Uma perícia está sendo realizada para investigar as causas do acidente.

