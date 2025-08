MPRJ pede prisão preventiva de MC Poze por tortura e extorsão mediante sequestro de ex-empresário

O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a prisão preventiva de MC Poze e mais seis pessoas. A denúncia afirma que eles agrediram e torturaram o ex-empresário para confessar o roubo de uma joia do artista. As investigações indicam que Renato levou socos e chutes, além de ter sido queimado com cigarros acesos.

MC Poze negou as acusações e se manifestou nas redes sociais sobre a situação, dizendo: "Não tenho um dia de paz, meu Deus do céu, não mereço isso, eu só quero viver de boa." A defesa do artista é representada pelo advogado Fernando Henrique Cardoso, que afirma que o pedido de prisão não tem fundamento.

aqui!