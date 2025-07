Mulher cai em bueiro no Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro

Uma mulher caiu em um bueiro na rua Barão de São Francisco, altura do número 245, na zona norte do Rio de Janeiro , por volta das 6h10 da manhã, nesta sexta-feira (4). O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local para resgatar e prestar atendimento à vítima. Informações indicam que a tampa do bueiro estava solta no momento da queda.



