Mulher é agredida por ex após ele se recusar a pagar material escolar da filha

Uma mulher denuncia ter sido agredida pelo ex-companheiro após ele se recusar a pagar parte dos custos do material escolar da filha do casal. Claudilene da Silva teve ferimentos no rosto. O caso foi registrado na delegacia da Posse, em Nova Iguaçu , a 58ª DP. Os agentes solicitaram uma medida protetiva de urgência.

Segundo Claudilene, as compras custaram pouco mais de R$ 360 e, devido a um acordo judicial, o valor deveria ser dividido entre os dois.

O suspeito entrou em contato com a reportagem e afirmou ter feito um boletim de ocorrência contra a mulher "por ter sido arranhado durante as agressões".