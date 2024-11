Mulher é agredida por homens em briga por carro estacionado, na zona oeste do Rio

Michelle Brito de Paula Pinto, de 40 anos, foi agredida com socos e chutes em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro . A vítima voltava de um evento quando pediu para que dois homens, que são irmãos, retirassem o carro da passagem, já que prendiam o veículo dela no local. Nesse momento, uma confusão se iniciou.

O carro de Michelle também foi danificado, e os objetos da mala jogados para fora. Um dos agressores chegou a beijá-la a força. O celular da vítima também foi levado. A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal, importunação sexual e dano.

Michelle foi encaminhada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na mesma região, e depois fez exame de corpo de delito.

Os agressores prestaram depoimento e foram liberados.