Mulher é arrastada por ladrão em moto durante tentativa de assalto no Leblon

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um ladrão em uma moto arrasta uma mulher durante tentativa de assalto no Leblon, na zona sul do Rio , no último domingo (24). Segundo uma testemunha, a vítima sofreu ferimentos na perna e na mão.

Nas imagens, é possível ver que a mulher caminhava pela calçada da avenida Ataulfo de Paiva quando o criminoso tentou arrancar a bolsa que ela levava. O bandido desistiu de levar o pertence após bater num guarda-sol.