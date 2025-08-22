Mulher é atropelada após recusar cantada de assediador em Campos (RJ)

Cristiane, assistente administrativa, foi atropelada em Campos, no Rio de Janeiro , enquanto seguia para casa após o trabalho. O motorista de um carro tentou abordá-la romanticamente, mas ela recusou, alegando ser casada. Em retaliação, ele a perseguiu e a atropelou de propósito na ponte Leonel Brizola. Cristiane sofreu ferimentos graves, necessitando de 20 pontos no rosto e apresentando fratura em um dedo do pé. Além da violência, seus pertences foram furtados por criminosos após o acidente. A Polícia Civil investiga o caso, e o criminoso está foragido.



