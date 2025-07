Mulher é baleada após confronto entre traficantes e milicianos no Jardim Bangu

Tatiane Werneck, de 43 anos, foi atingida no ombro por uma bala perdida durante um confronto entre traficantes e milicianos no Jardim Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro . O episódio ocorreu enquanto ela participava de uma festa julina na casa da mãe. Ela foi levada ao hospital Albert Schweitzer, onde passou por cirurgia. A polícia apura a origem do disparo. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, este ano, o Catiri já registrou 19 tiroteios, resultando em seis mortos e três feridos.



