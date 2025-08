Mulher é baleada durante operação da Polícia Militar no Complexo da Pedreira

Elaine Cristina Gomes Galdino, de 33 anos, foi vítima de um tiroteio no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro , durante a tarde de quinta-feira (31). Testemunhas relataram que ela saía de uma academia com um professor, quando o confronto entre policiais militares e criminosos começou. O homem se jogou ao chão, enquanto Elaine foi atingida. Ela foi levada para a UPA da região e transferida para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Elayne tem quadro de saúde grave e há risco de amputação de uma perna.



