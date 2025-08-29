Logo R7.com
Mulher é baleada e bandido morre em ação da PM na comunidade da Palmeirinha, zona norte do Rio

Após o confronto, manifestantes fecharam a avenida Brasil; criminosos sequestraram ônibus, incendiaram pneus e barricadas

RJ no Ar|Do R7

Um tiroteio entre policiais e traficantes ocorreu na comunidade da Palmeirinha, em Honório Gurgel, zona norte do Rio de Janeiro, resultando em um morto e uma ferida. Durante uma operação do 9º Batalhão de Rocha Miranda, o criminoso Vinícius Caetano Costa Pereira foi baleado e não resistiu. Márcia Cristina dos Reis, de 49 anos, foi atingida na perna e liberada após atendimento médico. Após o confronto, manifestantes fecharam a avenida Brasil, onde cones foram lançados contra policiais, que usaram spray de pimenta. Criminosos sequestraram ônibus, incendiaram pneus e barricadas, e a via foi desobstruída à noite, com reforço do policiamento.

