Mulher é baleada na cabeça após tiroteio entre facções rivais no morro do Juramento

Maria das Dores Ferreira dos Santos, de 56 anos, foi baleada na cabeça durante um tiroteio entre grupos criminosos no morro do Juramento, na zona norte do Rio de Janeiro . O confronto começou quando traficantes do Terceiro Comando Puro tentaram invadir a área dominada pelo Comando Vermelho.

Alice da Silva Moura, de 26 anos, foi salva pela polícia após ser ferida na coxa. Dois homens foram executados por traficantes rivais, e seus corpos foram deixados em uma praça. A região recebeu reforço policial com veículos blindados para garantir a segurança.

