Mulher é morta a tiros por miliciano em Inhoaíba, zona oeste do Rio

Andressa de Oliveira Almeida Rosa Cesário, de 24 anos, foi morta a tiros durante uma festa na comunidade de Inhoaíba, zona oeste do Rio de Janeiro , por um miliciano com quem mantinha um relacionamento. Andressa foi socorrida e levada ao hospital Rocha Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Ela havia sofrido agressões e ameaças e, apesar de buscar ajuda policial, foi coagida a reatar o relacionamento. O sepultamento acontecerá nesta quarta-feira (20), no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência.



