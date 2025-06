Mulher é presa no aeroporto do Galeão ao tentar fugir após dar golpe financeiro na sogra

Raquel de Mello Pereira foi presa no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro , enquanto tentava embarcar para Vila Velha, no Espírito Santo. Ela é acusada de furtar cartões da sogra e realizar transações fraudulentas, incluindo transferências via Pix e pagamentos a terceiros, totalizando 15 mil reais.

Usando uma empresa de fachada, Raquel movimentou os valores para ocultar o rastro do dinheiro. Antes de ser presa, ela anunciou a viagem nas redes sociais e já tinha alugado um flat com vista para a praia. A Polícia Civil descobriu que Raquel tem 20 anotações criminais por estelionato.

