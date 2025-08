Mulher presa no Rio ateou fogo e matou amante após ter pedido de dinheiro recusado

Alessandra da Silva Rosa, de 49 anos, foi presa pela Polícia Civil dentro de uma agência bancária, no Méier, zona norte do Rio de Janeiro , ao tentar sacar um benefício social, nesta quinta-feira (31). Ela tinha um mandado de prisão por homicídio qualificado pela morte do amante Carlos Alberto da Mota Maia, de 69 anos. Em setembro de 2023, Alessandra jogou álcool nele e ateou fogo durante uma discussão sobre dinheiro. Testemunhas relataram que ela observou o crime sem demonstrar arrependimento, e descreveram sua personalidade como fria e violenta.



