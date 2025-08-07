Mulher presa por espancar idosa com vassoura na Ilha do Governador tem dez passagens pela polícia

Ranara de Barros Lima Ferez, de 39 anos, foi presa por espancar Dona Dalva, uma idosa de 77 anos, em um condomínio na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro , por conta de um desentendimento entre vizinhos. As câmeras de segurança registraram o ataque, que resultou em fraturas nas costelas e no pulso da vítima. Ranara já tem dez passagens pela polícia e agora responde por tentativa de homicídio. A família da idosa está preocupada com possíveis represálias. Segundo a Secretaria de Envelhecimento Saudável, há a necessidade de medidas que protejam melhor os idosos.



