Mulher sobrevive após ser atacada com 30 facadas pelo ex-marido em Madureira

Thayane, auxiliar de serviços gerais, foi brutalmente atacada com 30 facadas pelo ex-marido Yuri da Silva, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro . Apesar da gravidade das feridas, ela conseguiu escapar com a ajuda de uma transeunte e buscou socorro policial.

Thayane já havia registrado mais de 20 boletins de ocorrência contra Yuri, que tem um extenso histórico de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. Após o ataque, Thayane está afastada do trabalho e teme o desemprego. Ela apela para as autoridades por medidas eficazes.

