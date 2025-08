Mulher teme por sua segurança após ameaças de ex-namorado em São João de Meriti

Uma mulher relatou estar aterrorizada devido a ameaças feitas pelo ex-companheiro, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro . Após o fim do relacionamento de 11 meses, ele invadiu sua casa e deixou mensagens intimidadoras. Verônica afirmou que se sente insegura e preocupada com a vida dela e da família. A Polícia Civil investiga o caso enquanto ela permanece fora de casa sem saber quando poderá retornar à rotina normal. O novo relacionamento de Verônica parece ter aumentado as ameaças. A situação piorou após o ex-companheiro descobrir o presente dado pelo novo namorado, um urso de pelúcia, no qual foi deixada uma tesoura como forma de ameaça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!